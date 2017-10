Ragazza investita in via Magenta

ambulanza ambulanze incidente stradale notte 118 notturno notturna

Auto medica e ambulanza del 118 sono intervenuti, nella serata di mercoledì 11 ottobre, in via Magenta a Varese, per soccorrere una ragazza di 25 anni investita.

(foto d’archivio)

È successo poco dopo le 22.30. Sul posto anche la Polizia di Stato per i rilievi e i carabinieri. La ragazza è stata stabilizzata e poi trasferita intorno alle 23 all‘ospedale di Circolo, in codice rosso, in pericolo di vita.