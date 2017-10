Rai 3 sul Processo Uva ha fatto servizio pubblico

La giustizia in tv presentata con equilibrio e sintesi ben curata. E’ l’esperienza e la professionalità di Un giorno in pretura che ha consentito, sabato scorso, ai telespettatori di vedere una sintesi molto equilibrata del processo Uva, con tutte le sue sfaccettature.

(foto sopra: gli avvocati difensori Luca Marsico e Fabio Schembri

foto sotto: l’avvocato di parte civile Fabio Ambrosetti e Lucia Uva )

La puntata della popolare trasmissione mandata in onda è stata la prima delle due in cui è stato diviso l’intero processo di primo grado. Protagonista della prima serata è stato, in particolare, Alberto Biggiogero, il testimone che udì le urla di Uva e che le interpretò come un pestaggio.

Nella sintesi son state condensate le due giornate in cui venne a testimoniare (la seconda volta non si presentò e fu fatto rintracciare), con le sue molte contraddizioni e anche l’atteggiamento naif durante l’esposizione. E’ stata mostrata anche la testimonianza del padre, Ferruccio, successivamente ucciso a coltellate da Alberto Biggiogero qualche mese dopo il processo.

Quello che colpisce è che Un giorno in pretura è lontana anni luce dall’impostazione emozionale e scandalistica delle indagini in tv così come oggi vengono spesso presentate in altre trasmissioni. Il risultato è una cronaca onesta e asciutta, in cui davvero si può capire qualche cosa di come sia andato il processo. Sabato prossimo andrà in onda la seconda puntata. A marzo vi sarà il processo di appello.

