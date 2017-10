Rama di Pomm, si lavora per assicurare la 69esima edizione

La Rama di pomm

A Madonna in Campagna si corre contro il tempo per assicurare anche quest’anno Palio della Rama di Pomm, tradizionale evento aggregativo del quartiere giunta alla 69esima edizione.

L’ostacolo – come per molte altre realtà – è la circolare del Ministero dell’Interno che ha introdotto nuove regole più rigida l’applicazione di norme esistenti, che in passato erano state applicate – in tutta Italia – in modo meno stringente.

La relazione tecnico descrittiva e due planimetrie sono state inoltrate già settimana scorsa agli uffici di competenza. «I materiali sono stati elaborati dall’architetto Airoldi a cui va il nostro grande ringraziamento» » spiegano i membri del Comitato Organizzatore. «Nella relazione e nelle planimetrie è indicato lo spazio riservato al pubblico con capienza, modalità di afflusso/deflusso e gli accorgimenti per la messa in sicurezza dell’area».

«Ora la decisione finale spetta alla Commissione di Vigilanza per il pubblico spettacolo che il Comune dovrà convocare il prima possibile – sottolinea il Comitato – Noi abbiamo fatto tutto il possibile per far disputare la sessantanovesima edizione del Palio della Rama di Pomm con le consuete modalità, ci auguriamo di ricevere il sostegno promesso dal Sindaco e dall’amministrazione comunale».

Le nuove norme, demandando molta responsabilità ai sindaci, hanno in realtà reso quasi più discrezionale l’applicazione, tra Comuni dove sembra impossibile organizzare qualunque cosa e realtà che hanno comunque garantito gli eventi (qui un inquadramento della questione). Tanto per fare un esempio: a Ferno sono saltati numerosi eventi, a Gallarate si sono tenuti comunque eventi che hanno coinvolto migliaia di persone (giornata dello sport e “Bici day” con Ivan Basso).

Il programma

Venerdì 10 novembre alle ore 21 si svolgerà la classica sfida di bowling presso il Bowling di via Madonna in Campagna.

Domenica 12 novembre, in piazza Libertà, dalle 10 alle 12.30 verrà allestito un gazebo promozionale. Per tutta la mattina i capi contrada, indossando i tradizionali abiti d’epoca, saranno a disposizione dei gallaratese, e non solo, per presentare il Palio e distribuire le mele, simbolo del Palio. Nel pomeriggio, i contradaioli si sposteranno al bocciodromo di Crenna dove, a partire dalle 14.15 si sfideranno per conquistare punti fondamentali per la classifica.

Lunedì 13 si entrerà nel vivo della rama di Pomm. Come da tradizione, tutte le sere i quattro rioni, a partire dalle 21.15, si sfideranno al Centro Parrocchiale Paolo VI di via Bachelet a pallavolo, ping-pong, calcio Balilla, Triathlon e a carte (scopa d’assi, briscola, scala 40).

Domenica 19 gialli, rossi, verdi e blu si sfideranno in via Pacinotti per aggiudicarsi la vittoria finale tra le gare di tiro alla fune, la corsa delle mele e l’immancabile corsa degli asini. Il tutto, mentre le strade intorno al santuario si animano con le tradizionali bancarelle, la pesca di beneficenza e lo stand interamente dedicato alle mele.

La classifica

Riusciranno i Privilegiàa dal Campanin a replicare il successo dello scorso anno?

Dopo le gare di calcio femminile, disputate a giugno, e di calcio maschile, giocate a settembre, la classifica vede al primo posto con 24 punti i Privilegiàa dal Campanin, seguiti dai Cittaditt da la campagna (18). Al terzo posto si posizionano i Drizuni dal Tirasegn con 14 punti, chiudono la classifica i Paisaan Quadar con 10 punti conquistati.