Rapina la tabaccheria armato di chiave inglese, arrestato

È entrato nella tabaccheria del paese brandendo una chiave inglese e costringendo la titolare a consegnargli il denaro contenuto in cassa. È accaduto nella mattina di domenica, intorno alle 9, a Cislago, quando un uomo di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per rapina aggravata.

I fatti. L’uomo ha minacciato la titolare con il pesante strumento in ferro, facendole intendere che le avrebbe rotto la testa se non avesse fatto subito ciò che le aveva ordinato. Per questo motivo l’esercente non ha esitato, consegnando al malvivente quanto racimolato, ossia qualche centinaio di euro. Conclusa l’azione criminosa, l’uomo si è dato alla fuga.

La donna, ancora scossa, assicuratasi che il rapinatore si fosse allontanato, ha immediatamente chiamato i carabinieri, che si sono precipitati sul posto raccogliendo le prime informazioni utili per rintracciare il malviventi. Importante è stata la testimonianza di una persona presente, che lo ha descritto nei minimi dettagli non trascurando i modi in cui si atteggiava, dando così la possibilità ai militari di inquadrarlo come un soggetto già noto, che abita in Cislago.

I carabinieri si sono quindi recapitati in casa del presunto colpevole, dove lo hanno raggiunto e trovato in possesso della refurtiva che ancora non aveva avuto il tempo di nascondere. All’esito della perquisizione sono state rinvenute anche la chiave inglese utilizzata per compiere la rapina e la felpa che indossava, di cui nel frattempo si era spogliato.

I carabinieri, dopo aver svolto tutti gli accertamenti e verbalizzato le operazioni, hanno dichiarato in arresto il 27enne, successivamente tradotto presso il carcere di Busto Arsizio a disposizione del magistrato di turno, Rosaria Stagnaro.