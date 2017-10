Rapina una tabaccheria, i clienti lo bloccano

Pomeriggio movimentato nel Bar Tabacchi Commercio di via Morosini. Un giovane con il viso coperto da un passamontagna, poco dopo le 15, è entrato nel bar e coltello alla mano si è fatto consegnare l’incasso dal proprietario. Una volta fuori dal locale è fuggito verso la stazione Stato. Arrivato in viale Milano all’altezza del porticato dove c’è il negozio Da Moreno è stato affrontato da alcuni clienti che lo avevano inseguito e riconosciuto per via del passamontagna verde. A quel punto, dopo un tafferuglio, è stato bloccato in attesa dell’arrivo della Volante della polizia che lo preso in consegna e portato in questura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.