Rapinatore incastrato dalla camminata e dal look

Rapinatore saronnese fa il bis ma look e camminata lo incastrano

Quando i carabinieri della compagnia di Desio, guidati dal capitano Mansueto Cosentino, hanno suonato alla sua porta indossava ancora la felpa “incriminata” quella che aveva usato per il primo colpo a giugno e per il secondo di qualche giorno prima per il quale è stato arrestato.

Si è concluso con le manette ai polsi il tentativo di un 29enne saronnese di rapinare per la seconda volta la farmacia di via Manzoni a Cogliate. Il ragazzo è entrato ed è riuscito a farsi consegnare 200 euro in contanti quindi è letteralmente scappato a casa.

Il personale ha chiamato i carabinieri che visionando le immagini della videosorveglianza l’hanno subito riconosciuto come il rapinatore che aveva messo a segno una rapina analoga qualche mese fa, ad inizio estate.

A incastrarlo non solo la sua andatura dinoccolata, davvero inconfondibile, ma la felpa davvero unica che indossava per entrambi i colpi ed anche al momento dell’arresto avvenuto nella sua abitazione a Saronno.