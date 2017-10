Ravasi e Alafaci in Turchia, Santaromita alla Japan Cup

Tre Valli Varesine 2016 - La gara

La stagione del ciclismo volge al termine dopo la disputa della “Classica delle Foglie Morte” ovvero il Lombardia vinto da Nibali, e la Parigi-Tours conquistata da un altro italiano, Trentin.

Fuori dall’Europa però è ancora tempo di corse, tanto che i corridori del Varesotto sono ancora in sella. Oggi – martedì 10 – ha preso il via il Giro di Turchia, corsa suddivisa in sei tappe, partita da Alanya (prima giornata, vittoria per Sam Bennet) e con arrivo previsto domenica 15 a Istanbul. (foto di repertorio)

Due gli atleti di casa nostra al via, entrambi in squadre di World Tour: si tratta del 27enne Eugenio Alfaci, della Trek Segafredo, e del 23enne Edward Ravasi, in gara con il Team UAE. Il carnaghese può rendersi utile nelle tappe veloci mentre il besnatese potrebbe muoversi in salita – in particolare nella frazione di venerdì – e magari affiancare il colombiano Atapuma.

Alla prova non partecipa invece la Torku, squadra turca che quest’anno è stata la “casa” del portoceresino Luca Chirico, unico tra i nostri atleti a conquistare una vittoria tra i professionisti. Chirico nella prossima stagione tornerà in Italia per vestire i colori dell’Androni Sidermec.

IVAN SAN (TAROMITA)

Chiuderà invece il 2017 in Giappone il veterano dei “pro” di casa nostra, Ivan Santaromita. Il corridore della Nippo-Fantini volerà in Giappone per partecipare alla Japan Cup, corsa di fine stagione che ha già battuto “bandiera varesina” in più occasioni: Claudio Chiappucci vanta tre successi consecutivi (1993-94-95) mentre Ivan Basso ha trionfato in solitaria nel 2012 e vanta anche un terzo posto nel 2008. La terza vittoria del Diablo arrivò con Zanini secondo; il besnatese Peron fu terzo nel ’96 (vinse un… ticinese: Gianetti) mentre lo stesso Santaromita salì sul terzo gradino del podio nel 2009.