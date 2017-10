Recuperati i resti umani nel bosco. Forse portati dall’acqua

Sono terminate intorno alle 11,30 di domenica 15 ottobre le operazioni di recupero dei resti umani ritrovati ieri sera da un cercatore di funghi gerenzanese sulla sponda del torrente Bozzente a 200 metri dal via Risorgimento poco prima del confine con Rescaldina. Il recupero è stato particolarmente complesso perchè i resti, soprattutto ossa, erano incastrati in un tronco, circostanza che potrebbe far pensare che siano stati portati dall’acqua.

Quando è scattato l’allarme, alle 18,30 di sabato sera, non è stato possibile effettuare subito le operazioni di recupero a causa dell’arrivo del buio. Così i carabinieri hanno transennato la zona e l’hanno presidiata fino al mattino quando intorno alle 7 sono ripresi i rilievi. Sul posto la scientifica, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Alle 11 la rimozione del cadavere che sarà portato all’Università di Pavia dove saranno eseguiti gli accertamenti autoptici sulla salma. Nel frattempo sono partite anche le indagini per identificare il corpo anche con una ricerca tra le persone scomparse per verificare se ci sia una rispondenza con le caratteristiche fisiche della salma.