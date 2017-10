Referendum, a Gallarate 157 scrutatori e 40mila aventi diritto

Foto varie

Sono 365 i diciottenni che domenica 22 ottobre si recheranno per la prima volta alle urne. Sono le donne a prevalere: 188 contro 177. Il referendum per l’autonomia proclamato dalla Regione Lombardia vedrà a Gallarate l’apertura delle tradizionali 49 sezioni, suddivise in dodici diversi plessi scolastici (due sono all’interno dell’ospedale).

Selezionati dalle apposite liste è già nominati dalla commissione elettorale, gli scrutatori saranno 157. Per ogni sede di voto sarà presente anche un esperto informatico pronto ad offrire la propria assistenza nel caso in cui dovessero verificarsi problemi nell’utilizzo dei tablet che, novità assoluta, saranno utilizzati da chi si recherà alle urne per esprimere il proprio parere.

Le operazioni di voto inizieranno alle 7 e si concluderanno alle 23. Il numero totale di votanti in città è di 40.083; 20.685 donne e 19.328 uomini. Le tessere elettorali non devono essere presentate ai seggi, sono utili solo a individuare la sezione di riferimento. E’ sufficiente mostrare agli addetti la carta di identità.

Per qualsiasi informazione e per qualsiasi esigenza, l’ufficio elettorale situato al Palazzo Broletto resterà aperto venerdì 20 e sabato 21 dalle 9 alle 18, mentre domenica 22 rispetterà gli orari di apertura dei seggi (7/23).