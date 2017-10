Referendum, Alfieri (PD): “Sui dati dell’affluenza situazione indecente”

Foto varie

“In Veneto un quarto d’ora dopo le 19 si conosceva l’affluenza. In Lombardia il dato delle 12 è stato comunicato alle 17, non ci sono aggiornamenti sull’affluenza delle 19 e il sito Regione Lombardia con i risultati ufficiali non è più raggiungibile”.

“E’ una situazione indecente e non ci si può nascondere solo dietro la scusa della novità del voto elettronico. Gli elettori lombardi non possono essere presi in giro così per un referendum costato il triplo di quello veneto”.

Così Alessandro Alfieri, segretario regionale PD, commenta l’andamento della giornata elettorale