Referendum, Alp Transit e sanità alla serata a 5 stelle

Foto varie

La serata del 6 ottobre organizzata dal Movimento cinque stelle ha visto una buona presenza di cittadini e di attivisti. Alla presenza dei Consiglieri Regionali Paola Macchi e Dario Violi si è discusso di referendum per l’autonomia della Regione Lombardia all’interno del quadro costituzionale repubblicano, di Alp Transit e delle ricadute negative ambientali per il nostro territorio e, in ultimo di Riforma Sanitaria Regionale.

La consigliera Macchi ha comunicato che la Giunta Regionale ha stanziato somme importanti per l’ospedale di Angera. Serviranno per migliorare la struttura e per acquistare attrezzature e strumenti. Dalle sale parto agli ambulatori della cronicità.