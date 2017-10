Referendum autonomia, i colonnelli del Carroccio a Luino

Foto varie

Ieri, domenica 8 ottobre, il vice sindaco Alessandro Casali con il presidente del Consiglio comunale Davide Cataldo e il capogruppo del Consiglio comunale di Luino Antonio Palmieri hanno accolto nell’ambito della promozione referendaria sull’autonomia di Regione Lombardia, il deputato e vice segretario Federale Lega Nord Giancarlo Giorgetti e il consigliere regionale Emanuele Monti.

E’ stata anche occasione per mostrare loro la Città e Palazzo Verbania in via di ultimazione.

Entrambi sono stati molto colpiti dal fascino dell’edificio, hanno fatto i complimenti per il lungolago di Luino e si sono ripromessi di poter vedere terminato ed attivo il gioiello di architettura Liberty che domina il Maggiore.

«Sono soddisfatto perché il commento di entrambi è stato che Luino non è mai stata così bella. – afferma il vice sindaco Casali – Ora attendiamo solo l’apertura dello splendido palazzo vista lago».

Il consigliere Regionale Emanuele Monti rimarca l’impegno economico di Regione Lombardia proprio per finanziare una quota rilevante di questo investimento e rilancia sul referendum: «Luino porta in dote oltre 80 milioni di residuo fiscale, soldi dei cittadini che dopo il referendum con un vero plebiscito del Si potranno gradualmente rimanere sul territorio per fare ancora più bella e vitale la capitale della sponda orientale del Lago Maggiore».