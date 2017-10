Referendum, ha votato un lombardo su 10

Il voto elettronico per il referendum lombardo sull'autonomia

Regione Lombardia ha reso noti i dati parziali sull’affluenza del referendum per l’autonomia.

I dati si riferiscono alla prima rilevazione di oggi, domenica 22 ottobre unico giorno in cui i seggi sono aperti.

L’affluenza era alle ore 12 il 10,40%.

È quanto risulta dalle comunicazioni fornite del 94,76% delle sezioni. Gli altri dati sull’affluenza saranno disponibili alle 19 e alle 23, a urne chiuse.

I DATI DELLA PROVINCIA DI VARESE – Nel Varesotto l’affluenza è stata del 10.88%: si sono recati alle urne 79.677 elettori.

Fra i comuni con l’affluenza più alta c’è da segnalare Barasso (17,35%), Agra (17,33%) e Comabbio (17,06%).

I comuni con l’affluenza più bassa sono i paesi di confine: Lavena Ponte Tresa 6,01%), Porto Ceresio (7,10%) e Marchirolo (7,28%).

IN LOMBARDIA - In Lombardia la provincia che ha per il momento l’affluenza maggiore è Bergamo (14,4%) mentre quella dove si sono recati meno elettori è l’Area Metropolitana Città di Milano (8,63%).