“Più autonomia, ma per i Comuni”

Cassano Magnago Tricolore



Il federalismo fiscale non ha risolto la questione sulla distribuzione dei poteri tra livelli centrali e periferici. A livello centrale si concentrano più risorse finanziarie e meno responsabilità, ed a livello periferico il contrario. Ma è proprio sul territorio che nasce l’esigenza di fornire servizi efficienti e risposte adeguate ai cittadini più in difficoltà, in questi tempi di crisi economica.

Le municipalità, con le scarse risorse a disposizione, non sono in condizioni di poter garantire efficienza in tutto ciò, nonostante accada che bravi sindaci (a Cassano Magnago abbiamo un commercialista) facciano doppi e tripli salti mortali tra lunghe serie di restrizioni di ogni tipo. È l’autonomia locale che andrebbe fortemente valorizzata in termini economici, non quella dei corpi intermedi come le regioni.

A chi di destra decidesse di recarsi comunque al voto va anche detto, per dovere di cronaca, che le regioni furono istituite negli anni 70 contro la volontà del M.S.I. di Almirante, proprio perchè ritenute da lui eccessivamente onerose per lo Stato, già da allora. Ed anche questo referendum ci pare inutilmente oneroso per tutti, cassanesi, lombardi ed ancor prima italiani.

Andrea Del Piano