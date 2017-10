Referendum lombardo con voto elettronico: facile e garantito

Dalle 7 alle 23: sedici ore per esprimersi sul quesito referendario sull’autonomia promosso da Regione Lombardia.

A spiegare le modalità del voto elettronico è arrivata a Varese l’assessore Francesca Brianza : « Si tratta della prima volta che viene utilizzata questa modalità. Sarà semplice, chiara e assolutamente legittima – spiega l’assessore – per esprimere il proprio voto non occorrerà la tessera elettorale ma sarà sufficiente la carta di identità.Ciascuno dovrà recarsi nel proprio tradizionale seggio dove troverà la commissione costituita come abitualmente. Le macchine usate per votare non hanno connessione internet o collegamenti esterni per assicurare la completa legalità e legittimità della consultazione. In caso di voto errato si potrà cambiare, una sola volta per poi confermare definitivamente».

Una volta concluse le operazioni di voto, alle 23, la macchina, dotata di stampante interna, emetterà un foglio riassuntivo. Ma non sarà questo a fare fede: il presidente di seggio estrarrà la memoria USB che dovrà recapitare all’ufficio elettorale del propio Comune. In Comune verranno letti i dati, dove saranno poi aggregati a livello territoriale e comunicati in Regione. I risultati sono attesi, dunque, tra la mezzanotte e la una di notte.

« I lombardi devono essere interessati ad andare al voto- ha dichiarato Brianza – fino ad oggi tutti i tentativi di avviare trattative per un ampliamento delle competenze regionali con adeguato trasferimento di risorse sono andati a vuoto. Solo con il consenso del popolo potremo ottenere dei risultati».

TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUL REFERENDUM