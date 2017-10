Referendum, Maroni: “Chi parla di di flop è solo un rosicone”

Roberto Maroni

Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni traccia un bilancio del voto per il referendum per l’autonomia della Lombardia, che si è svolto domenica 22 ottobre. Ecco cosa ha scritto sulla sua pagina Facebook:

“Abbiamo sperimentato per la prima volta in Italia il voto elettronico, che ha consentito a più di 3 milioni di lombardi di votare con semplicità e sicurezza, senza più carta e matita copiativa. Abbiamo affrontato (e risolto) criticità e complicazioni che nessuno aveva mai sperimentato prima. Abbiamo installato oltre 24.000 macchine di voto in oltre 9.000 seggi, che hanno perfettamente funzionato tutto il giorno, dalle 7 alle 23. Durante la giornata elettorale non c’e’ stato alcun problema e le operazioni di voto si sono svolte regolarmente. Alla fine della maratona elettorale, a seggi chiusi, un problema tecnico che ha riguardato solo 200 macchine (su oltre 24.000) ha ritardato la trasmissione dei dati. Era la prima volta: e’ stato un vero miracolo!! Chi parla di flop è solo un rosicone, forse sperava che fallissimo e non ha la più pallida idea di cosa abbia voluto dire organizzare un sistema elettorale totalmente nuovo e straordinariamente complesso. Di questi ‘maestrini’ faccio volentieri a meno. Ringrazio invece, ancora una volta, tutti i miei collaboratori, i componenti dei seggi e gli addetti alla sicurezza. Ma soprattutto ringrazio dal profondo del cuore gli oltre 3 milioni di lombardi che hanno votato per l’autonomia della Lombardia”.