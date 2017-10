Referendum sulla Lombardia: una serata in Sala Frontalieri

Foto varie

La Lega Nord di Besano e Arcisate organizza per venerdì 20 ottobre “I perché del referendum”, una serata informativa sulla consultazione del del 22 ottobre.

L’appuntamento è per le 21, nella Sala Frontalieri del Comune di Arcisate, in via Roma.

Interverranno i consiglieri regionali Gianpiero Reguzzoni ed Emanuele Monti, e il sindaco di Arcisate Angelo Pierobon.

Modera l’incontro il giornalista Antonio Consentino.