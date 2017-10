Referendum sull’autonomia, 4 sindaci a confronto

In vista del referendum per l’autonomia della Lombardia in programma il 22 Ottobre, il comune di Comerio ha organizzato un incontro pubblico incentrato sui temi posti dal quesito che i cittadini troveranno di fronte ai seggi.

REFERENDUM AUTONOMIA LOMBARDIA

La serata sarà introdotta Mattia Cavallini in veste di capogruppo di minoranza a Comerio ma ci saranno anche l’ex sindaco di Varese Attilio Fontana e Fabio Frangione e la moderazione di Leslie Mulas.

Si confronteranno durante l’incontro i sindaci di Comerio Silvio Aimetti, di Luvinate Alessandro Boriani, di Gavirate Silvana Alberio e di Barasso Antonio Braida.

La serata si terrà mercoledì 18 ottobre alle 20.30 presso la sala polifunzionale di Comerio.