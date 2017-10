Referendum sull’autonomia: Monti e Astuti a confronto

Foto varie

Una serata dedicata al Referendum per l’autonomia proposto dalla Regione Lombardia e in programma per domenica 22 ottobre. L’appuntamento è in programma per lunedì 16 ottobre alle 21 in Villa Truffini e protagonisti della serata saranno il consigliere regionale della Lega Nord, Emanuele Monti, e il sindaco di Malnate nonché segretario provinciale del Partito Democratico, Samuele Astuti. L’incontro, moderato dal giornalista della Prealpina, Silvio Peron, è in organizzato dal Consiglio Comunale di Tradate.