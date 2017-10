Referendum, una serata in Oratorio per saperne di più

Il Decanato della Valceresio organizza per questa sera, lunedì 9 ottobre, un incontro pubblico sul referendum per l’autonomia lombarda in programma il prossimo 22 ottobre.

L’appuntamento è per le 21 all’Oratorio di Arcisate, in pizza Battistero 3.

Relatore della serata sarà Fulvio Matone, direttore generale Arifl/Eupolis Lombardia.

L’incontro è organizzato dalla Commissione per la Formazione all’impegno socio-politico del Decanato per fornire ai cittadini l’occasione di un approfondimento competetnte ed obiettivo sulla consulazione referendaria.