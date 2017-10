Renzi a Napoli, Astuti: “Un incontro importante per PD”

Si è conclusa oggi, domenica 29 ottobre, con la relazione del Segretario Nazionale del Partito Matteo Renzi, la Conferenza Programmatica del Partito Democratico a Napoli, presso il Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa. Il Segretario Provinciale del Partito Democratico di Varese, Samuele Astuti, ha partecipato alla kermesse.

Ecco il suo commento:«Sono stati tre giorni di discussione vera, in cui il Partito Democratico si è ritrovato ad approfondire temi centrali per il nostro Paese, lontano dalla polemiche che poco interessano il nostro mondo. Lavoro, impresa, cultura, cura delle persone, pari opportunità, diritti civili, riforma della politica, Europa sono stati al centro della tre giorni di Napoli, con due punti qualificanti: l’ascolto dei molti iscritti, amministratori locali, istituzionali presenti e la sintesi, fase imprescindibile per una politica che vuole essere concreta e fattiva».

Conclude Astuti: «Chiare anche le priorità per il Partito Democratico: abbassare ancora le tasse sul lavoro e ridurle in primis a chi crea posti di lavoro. Molto positiva anche la proposta di ottanta euro per ogni figlio sotto i 18 anni. Più in generale la Conferenza Programmatica è stata un importantissimo momento di confronto sui contenuti, su come realizzare politiche progressiste, riformiste e utili alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese».