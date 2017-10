Resti umani trovati nei dintorni di Castello Cabiaglio

Foto varie

Sono stati ritrovati nei dintorni di Castello Cabiaglio i resti di un cadavere. Secondo i primi accertamenti potrebbe trattarsi di resti umani risalenti ad appena qualche mese fa.

In queste ore i carabinieri stanno conducendo le indagini per risalire alle generalità delle persona deceduta e del perchè si trovasse in quel luogo.