Ricco weekend al Maga tra letteratura, fotografia e arte

pittori, quadri, dipinti, sculture

Il lungo weekend del Museo Maga comincia venerdì 20 ottobre alle ore 18.30 con la presentazione del libro di M. Luzzatto Fegiz “Troppe zeta nel cognome” all’interno del programma di Duemilalibri.

Alle ore 21.00, il fotografo Mauro Galligani presenterà con Claudio Argentiero, presidente dell’Archivio Fotografico Italiano, il libro Storie d’Italia. L’opera di Galligani propone episodi, fatti e volti tratti dai suoi reportage realizzati per Il Giorno (dal 1964) e L’Epoca (tra il 1975 e il 1997) che si articolano attorno a nuclei narrativi che alternano frammenti della storia e delle storie di Italia. Il tutto documentando un intreccio di vicende ancora capaci di stimolare una riflessione sul passato e sull’oggi.

Domenica 22 ottobre alle ore 11.00 il MA*GA ospita il tradizionale Premio Chiara ossia la presentazione dei finalisti (Davide Bregola, Francesca Manfredi e Luca Ricci intervistati da Maurizio Lucchi e da Andrea Vitali).

Alle ore 17.00, in concomitanza con l’anteprima del progetto artistico Elusive Balance a cura di OZmotic – Riccardo Giovinetto, Leandro Pisano autore del volume Nuove geografie del suono. Spazi e territori nell’epoca postdigitale porrà in risalto i processi di profonda trasformazione in atto nei territori e nei paesaggi all’inizio del XXI secolo, oggetto di studio da parte di geografi, sociologi, architetti, antropologi ed artisti. Proseguono inoltre i laboratori della domenica dedicati ai più piccoli a partire dalle 15 (adatto ai bambini dai 6 ai 11 anni).