Rinviata la salita al Sacro Monte con Varesenews

Tutto sarebbe tranne che una festa. Per questo abbiamo deciso di rinviare la manifestazione organizzata da Varesenews e prevista per domenica mattina 29 ottobre al Sacro Monte.

Attualmente sulla via sacra non ci sono problemi tali da mettere a rischio la sicurezza delle persone. C’è però un via vai di mezzi di intervento e squadre impegnate su tutto il fronte, dal Campo dei Fiori alla Rasa, per diradare le fiamme e spegnere i focolai. Inoltre, tutta la zona è inevitabilmente cosparsa di fumo.

A malincuore, dunque, rinviamo la salita al Sacro Monte e tutto quello che era previsto nella mattinata di domani.

Faremo di tutto per poter recuperare al più presto l’iniziativa, magari già domenica prossima. Vi aggiorneremo al più presto.

QUI POTETE SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI SULL’INCENDIO