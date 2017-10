Ripartono le visite al Gran Hotel Campo dei Fiori

Vernissage della mostra sul Liberty al Grand Hotel Campo dei Fiori

Tornano le visite organizzate dai Fai Giovani Varese al Grand Hotel del Campo dei Fiori. Visto il grandissimo interesse suscitato durante l’apertura straordinaria di giugno e luglio 2017, il Fai Giovani ha deciso di aprire al pubblico il Grand Hotel Tre Croci al Campo dei Fiori.

Vista l’eccezionalità dell’apertura e l’enorme richiamo, per la città di Varese si parla di “giornate” FAI d’Autunno: l’apertura sarà sabato 14 e domenica 15 ottobre 2017 dalle ore 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00). Per questioni di sicurezza, i posti a disposizione sono limitati e l’accesso alle “Urban Exploration” sarà possibile esclusivamente su prenotazione tramite il portale www.faiprenotazioni.it.

Il portale permetterà di riservare un massimo di due posti per prenotazione e questa modalità sarà l’unica accettata e ritenuta valida. Non potranno essere fatte deroghe.

Per gli iscritti FAI:

– le prenotazioni apriranno lunedì 9 ottobre alle ore 21.00,

per i non iscritti:

– le prenotazioni apriranno mercoledì 11 ottobre alle ore 21.00

e rimarranno aperte fino all’esaurimento dei 1000 posti messi a disposizione.

La differenziazione di giorni per le prenotazioni deve essere intesa nell’ottica della Fondazione di beneficiare quanti aderiscono alla mission FAI iscrivendosi.

La strada per il Campo dei Fiori sarà chiusa al pubblico e si dovrà necessariamente accedere alle Urban Exploration solo tramite servizio gratuito di bus navetta che partirà dal parcheggio, anch’esso gratuito, istituito presso l’Ippodromo “Le Bettole” di Varese, accesso da via Albani (sottopassaggio).

Il servizio navetta è messo a disposizione gratuitamente dal gruppo FAI Giovani Varese grazie al contributo di Palace Grand Hotel Varese. Si richiede a quanti prenoteranno la visita il rispetto delle indicazioni date in fase di prenotazione ed in particolar modo la massima puntualità alla partenza del bus navetta dal parcheggio.

Per ulteriori informazioni o per scoprire tutte le altre aperture di questa Giornata FAI d’Autunno visita il sito https://www.giornatefai.it/.