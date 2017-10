Riprende lo stato di agitazione dei vigili del fuoco

Foto varie

In una nota congiunta le organizzazioni sindacali FNS CISL VVF, CGIL VVF, UIL PA VVF, CONAPO dichiarano la ripresa dello stato di agitazione, esplicitandolo nel comunicato che segue

Le scriventi OO.SS Provinciali in data 02 agosto avevano proclamato lo stato di agitazione, azione dovuta ai lavoratori e ai cittadini della nostra provincia, atta a segnalare la DISASTROSA situazione del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese. In data 28 agosto si è svolta presso la Direzione Regionale una riunione (di raffreddamento) alla presenza del Direttore Dott. Ing. Dante Pellicano e dei rappresentanti delle OO.SS. sopra in calce.

In quell’incontro il Direttore Regionale garantiva che si sarebbe fatto carico di portare le problematiche al Capo del Corpo CNVVF e che avrebbe fatto quanto possibile per cercare di mitigare la situazione. Purtroppo a quasi due mesi non solo non abbiamo avuto notizie in merito, ma la situazione è addirittura peggiorata.

Il tutto a causa del notevole abbassamento delle risorse umane dovute ai trasferimenti a vario titolo. Di fatto 1/5 del personale è assente, ormai tutti i presidi sul territorio lavorano al di sotto dei numeri minimi e spesso si è costretti alla chiusura di alcune sedi di servizio.

I vigili non stanno più usufruendo dei turni di ferie, per cercare di garantire i soccorso alla cittadinanza, per non parlare dei corsi di specializzazione e retraining che ormai sono diventati un miraggio. Insomma la situazione è al collasso e il malcontento di tutto il personale è tangibile.

O ci saranno risposte immediate o le scriventi OO.SS passeranno alle vie di fatto, ci riserviamo sin da ora di organizzare una manifestazione di piazza e di attuare lo sciopero e/o altre azioni maggiormente incisive che si riterranno più opportune.