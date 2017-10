Risse e liti, chiuso per due settimane il bar di via Manara

busto arsizio varie

Quindici giorni di sospensione per un locale di Busto: il provvedimento della Questura arriva dopo una rissa e una serie di episodi di serate “agitate”.

Il Questore di Varese, applicando l’articolo 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza del locale “La Tana del caffè“ di via Manara a Busto Arsizio, che aveva già visto due sospensioni in passato.

Il Decreto è stato emesso dopo che il Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio ha segnalato alcuni episodi, registrati dalle Forze dell’Ordine, che hanno fatto ritenere al Questore che l’esercizio pubblico in questione costituisse oggettivamente una turbativa per l’ordine pubblico, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.

In particolare è contestato l’ultimo episodio, avvenuto il 18 ottobre scorso. Ben oltre l’orario di chiusura notturna, la volante è dovuta intervenire per un’accesa lite tra più persone, alcune delle quali palesemente ubriache e con precedenti, culminata tra l’altro nella devastazione degli arredi del bar. Le pattuglie hanno faticato non poco a riportare la calma tra i litiganti che anche in loro presenza continuavano a scambiarsi minacce ed insulti, rivolgendo frasi oltraggiose e provocatorie agli agenti.

Già in precedenza, però, le Forze dell’Ordine erano dovute intervenire presso il locale non solo per schiamazzi e liti tra gli avventori, molti dei quali con precedenti di polizia, ma anche per disagi alla circolazione causati da clienti che fino a tarda notte si trattengono all’esterno del locale.

Non sono mancati casi in cui si è accertata la vendita di bevande alcooliche a minorenni.

Considerato che già nel settembre 2013 e a luglio del 2014 la licenza era stata sospesa per analoghi motivi, l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha quindi deciso la nuova chiusura.