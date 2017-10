Ritrovati resti umani nel bosco

Immagini di carabinieri

Resti umani sono stati ritrovati in un bosco tra Gerenzano e Rescaldina. Quel che resta del corpo si trovava a circa 200 metri dalla strada.

L’allarme è stato dato da un cercatore di funghi intorno alle 18.30, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno e anche i vigili del fuoco, chiamati per farsi largo nella boscaglia. Le ossa sono infatti incastrate tra la vegetazione fitta, a circa 200 metri dalla strada carrozzabile più vicina, la lunga via Risorgimento che collega i due abitati di Gerenzano e Rescaldina. Il corpo si trova all’interno del letto del torrente Bozzente, un corso d’acqua a portata irregolare che attraversa la zona boschiva. Non è escluso che il corpo sia stato portato lì dalle acque e si sia impigliato poi tra le sterpaglie e i rovi.

Visto lo stato delle ossa l’ipotesi è che il cadavere si trovi in quel luogo da tempo, sicuramente da più mesi. È intervenuto anche il Pm di turno della procura di Busto Arsizio. Dal momento che l’allarme è stato dato a sera, è stato impossibile effettuare i rilievi sul posto: l’area del ritrovamento è stata cintata e le operazioni proseguiranno nella giornata di domenica.

La zona boschiva è nota anche per lo spaccio e l’esercizio della prostituzione (in strada e su veicoli), ma per ora non viene fatta alcuna ipotesi: visto lo stato del corpo e in attesa del recupero non ci si può dire se si tratti di una morte accidentale o di un evento violento.