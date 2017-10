Ritrovato l’anziano scomparso da casa

È stato ritrovato e sta bene l’anziano scomparso dalla sua abitazione di Cislago ieri pomeriggio.

Le ricerche iniziate questa mattina lo hanno individuato in zona Cava.

L’uomo, si era allontanato a piedi e non aveva più fatto ritorno a casa.

L’allarme dei famigliari aveva dato il via alle ricerche. Questa mattina sul posto erano arrivati anche i vigili del fuoco con un campo avanzato. Fortunatamente l’anziano, di 90 anni e affetto da Alzheimer, è stato rintracciato. Secondo le testimonianze, era probabilmente scivolato nel letto nel vecchio Bozzente. Ha riportato qualche graffio: è stato portato in ospedale a Saronno in codice verde

Le sue condizioni sono buone.