“Roadkill” e zucche alla Festa di Agra

Domenica 15 ottobre, si terrà la 36° edizione della Festa della Zucca di Agra.

LA FESTA

Come tutti gli anni la festa della zucca si svolge la terza domenica di ottobre. Quest’anno l’atteso evento avrà luogo domenica 15 ottobre.

Ci sarà il mercatino con oltre 100 bancarelle, esposizioni di zucche di vario genere con la gara “Miss zucca” dove verranno premiate le zucche più belle.

Molte leccornie a base di zucca ma non solo e tanto divertimento per piccini e adulti.

Esposizioni varie di intagliatori, musica e molto altro.

ROADKILL

La Comunità Montana Valli del Verbano, ospitata dal Comune, vi parteciperà con uno stand informativo sul progetto “ROADKILL – Interventi per la riduzione dell’impatto stradale” e con un laboratorio ludico-didattico dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni sul tema della connessione ecologica.

Tra gare di intaglio della zucca, mercatini dell’artigianato che si snodano lungo il nucleo storico del paese e banchetti gastronomici, si potrà dunque parlare di “roadkill”.

Il “roadkill”, ossia l’impatto stradale tra uomini e animali, è un grave problema ambientale, economico e sociale che colpisce le nostre strade. In Italia, tra il 1995 e il 2005, ha provocato 150 morti e coinvolge ogni anno 15.000 animali per provincia.

La Comunità Montana Valli del Verbano, in partnership con Istituto Oikos Onlus, ha realizzato il progetto "ROADKILL – Interventi per la riduzione dell'impatto stradale" che mira a ridurre gli incidenti tra veicoli e fauna e a garantire la tutela dei corridoi ecologici nelle Valli del Verbano.

IL GIRO DEL SOLE E DELLA LUNA

Alcuni lettori ci hanno segnalato QUESTO LINK per approfondire alcuni aspetti di questo splendido territorio di montagna.

