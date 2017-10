Robert Wilson e il rapporto con la spiritualità, incontro con Giovanni Agosti

Eventi

In occasione della mostra Robert Wilson for Villa Panza. Tales, Villa e Collezione Panza, bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Varese, partecipa a Cult City, importante progetto di Regione Lombardia per la promozione turistica delle capitali d’arte della Lombardia, nell’ambito del quale propone un ciclo di quattro incontri – eventi tematici collaterali – che esplorino il processo creativo dell’artista tra arte visuale, poesia, design, teatro e architettura.

La mostra di Robert Wilson, organizzata dal FAI, dialoga con la città attraverso quattro incontri che affrontano quattro differenti temi che si terranno nel Salone Estense, presso la sede del Comune di Varese mercoledì 13, 20, 27 settembre e 4 ottobre 2017 alle ore 21.

Ultimo appuntamento mercoledì 4 ottobre con lo storico dell’arte e critico Giovanni Agosti, che indagherà La spiritualità nell’arte di Robert Wilson con un focus particolare sul rapporto tra il Sacro Monte di Varese e la Via Crucis dell’artista americano, installazione spaziale/sonora che rappresenta le 14 stazioni della Croce. La musica di Franz Liszt, registrata da musicisti del Conservatorio di Weimar, è stata giocata nello spazio utilizzando la sintesi del campo d’onda e 150 altoparlanti nascosti.

Cenni biografici su Giovanni Agosti

Nato a Milano nel 1961, è uno storico dell’arte e critico d’arte italiano. Si forma alla Scuola Normale di Pisa, dove si specializza in Archeologia con Salvatore Settis. Dal 2000 insegna storia dell’arte moderna all’Università Statale di Milano, dopo aver lavorato per molti anni nelle Soprintendenze per i Beni artistici e storici di Mantova e di Firenze. I suoi studi sono rivolti principalmente alla tradizione classica nella cultura figurativa italiana, ai rapporti fra artisti e scrittori, al Rinascimento nell’Italia settentrionale. Ha recentemente pubblicato una monografia importante su Andrea Mantegna (il libro ha anche vinto il “Premio Viareggio Répaci”) che ha contribuito con nuove datazioni e attribuzioni a raffinare la ricerca sull’artista. Le fonti del lavoro di Agosti, oltre alla filologia storiografica, si devono ricercare in un sapere eteroclito in cui confluiscono elementi provenienti tanto da Roberto Longhi, quanto da Alberto Arbasino, Giovanni Testori, Dante Isella e dal teatro sperimentale. Si è occupato principalmente della tradizione classica nella cultura figurativa italiana, delle relazioni tra artisti e letterati, del Rinascimento nell’Italia Settentrionale. Ha scritto, tra l’altro, “Bambaia e il classicismo lombardo” (1990), “La testoriana di Brescia” (1997), “Disegni del Rinascimento in Valpadana” (2001), “Su Mantegna I. La storia dell’arte libera la testa” (2005). Nel 2008 ha curato, insieme a Dominique Thièbaut, la mostra Mantegna al Museo del Louvre e ha pubblicato Giovanni Frangi alle prese con la natura, un libro che testimonia la possibilità di scambi creativi tra un critico e un artista. L’opera di Agosti si delinea come un ripensamento dei rapporti tra storia dell’arte, mondo della cultura e società italiana, in una fusione di saperi e di stili che mette implicitamente in discussione i canoni della Storia dell’Arte.

La mostra Robert Wilson for Villa Panza. Tales è visitabile fino al 15 ottobre 2017

a Villa e Collezione Panza, Piazza Litta 1, Varese.

Orari: tutti i giorni, tranne i lunedì non festivi, dalle 10 alle 18.

Ingresso: Ingresso gratuito per chi si iscrive al FAI (o rinnova l’iscrizione) al momento della visita; Adulti 13 euro (martedì e mercoledì ridotto 10 euro); Iscritti FAI e Bambini (4-14 anni) 6 euro; Studenti (fino a 26 anni) 8 euro giorni feriali e 10 euro sabato, domenica e festivi; Famiglia (2 adulti + 2 bambini) 30 euro.

Cult City #inLombardia è un progetto regionale unitario per la promozione turistica delle capitali d’arte della Lombardia, frutto della collaborazione strategica tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, Explora e gli 11 capoluoghi di provincia lombardi.

Luogo: Salone Estense, Via Luigi Sacco 5, Varese

Giorni e orari: mercoledì 4 ottobre 2017, alle ore 21

Ingresso: gratuito

Per informazioni sulla mostra di Robert Wilson e sugli incontri di Cult City: tel. 0332 283960; faibiumo@fondoambiente.it; www.robertwilsontales.it. Per informazioni su Villa e Collezione Panza: www.villapanza.it.