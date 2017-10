Il Rotary riscopre la storia toponomastica di Saronno

Rotary riscopre la storia toponomastica di Saronno

Aiutare i saronnesi a scoprire la storia della città attraverso i personaggi che hanno dato un tale contributo da meritare l’intitolazione di una via. È l’ultima iniziativa, “Le Vie della Storia”, del Rotary club Saronno che ha debuttato martedì sera con una conferenza e la presentazione ufficiale alle autorità.

«Malgrado la scelta di intitolare una via ad personaggi che abbiano dato lustro o servito il territorio locale sia stato fatto per mantenere viva la loro storia nella memoria collettiva – spiegano dal sodalizio – molti dei saronnesi a cui sono dedicate strada e piazze non sono conosciuti dalla maggioranza della popolazione».

Insomma «per evitare l’oblio della nostra storia e rinnovare gli esempi virtuosi di vita di chi ci ha preceduto» è nata l’idea delle targhe commemorative con una breve biografia da posizionare nei pressi dei cartelli toponomastici. L’idea è quella di tre o quattro targhe all’anno, in momenti distinti. Tutti i posizionamenti saranno preceduti da un breve momento d’incontro pubblico in cui sarà raccontata, da parte di un esperto, la storia della persona cui la via è dedicata.

E così ieri sera si è partiti con la targa dedicata all’archivista saronnese Padre Luigi Sanpietro che sarà posizionata nell’omonima via nella giornata di oggi.

Tra il pubblico c’era il presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli e l’assessore Lucia Castelli. Plauso dal sodalizio al sindaco emerito Pierluigi Gilli per il contributo dato alle ricerche su Luigi Sanpietro presentate da Francesca Monti e Marco Perfetti durante la conferenza. Tra i relatori il sindaco Alessandro Fagioli che ha molto apprezzato l’iniziativa: «Mi sono subito venute molte idee, a partire da quella di aggiungere informazioni multimediali, sono certo che potremo approfondire in futuro».