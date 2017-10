RSA di Agra: “Dalla Regione risposta vaga”

I luoghi che abbiamo visitato nella tappa di Agra del 141Tour, nella mattinata del 18 agosto 2015

Il futuro della RSA Albertini Vanda di Agra rimane nebuloso. Il consigliere regionale del PDAlessandro Alfieri esprime perplessità dopo le spiegazioni date dall’assessore al Welfare Giulio galera alla sua interrogazione: «Sulla Rsa Vanda Albertini la risposta della giunta regionale è quantomeno vaga. A differenza di quanto detto dall’assessore, la cena con esponenti leghisti e i vertici della sanità varesina e lombarda non è “fantomatica”, ma c’è stata e ci sono testimoni. È il quadro complessivo che ha fatto credere all’imprenditore di essere tranquillo, basta pensare all’inaugurazione in pompa magna con rappresentanti della maggioranza».

Al di là dell’andamento e della serata in questione,. per Alfieri rimane il problema dell’offerta di posti residenziali per il territorio. Dati alla mano, la provincia di Varese ha un rapporto posti e over75enni inferiore alla media lombarda: Varese ha un rapporto di 5,7 contro il 7,9 di Como, il 9,4 di Cremona, il 6 di Lecco o l’8,4 di Pavia: «La giunta non può limitarsi a dirsi disponibile al confronto – conclude Alfieri -. L’Ats Insubria è sotto l’indice medio lombardo di posti Rsa a contratto rispetto alla popolazione over-75 e va tenuto conto che si tratta di un’area montana che necessita di un rafforzamento dell’offerta socio sanitaria. Invito quindi l’assessore a lavorare su questo fronte e in particolare ad affrontare la situazione della Rsa, che non merita di essere smantellata, salvaguardando chi ci lavora, gli ospiti e le loro famiglie».

Oltre a questa interrogazione, Alfieri ha chiesto di incontrare in Commissione Sanità il direttore generale dell’Ats Insubria Lattuada e il direttore generale Welfare Daverio.