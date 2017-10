Ruba pistola al nonno, arrestato 21enne

Arresto dei carabinieri domenica ad Arcisate. I militari della locale stazione Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un ventunenne disoccupato per furto aggravato e detenzione abusiva di arma comune da sparo, in quanto sorpreso in possesso a seguito di perquisizione domiciliare di un revolver calibro 357 Magnum, privo di munizionamento, poco prima asportata al di lui nonno paterno adottivo. Sembra che volesse utilizzare l’arma per ostentazione, poiché era scarica e senza munizioni. Il giovane è stato portato in carcere ai Miogni.