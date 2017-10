Rubano attrezzi dai furgoni, agli arresti anche un minorenne

macchina ladro ladri

A Lainate, nel pomeriggio di ieri, i carabinieri hanno arrestato per concorso in furto aggravato 3 soggetti, un 39enne, un 29enne ed un minorenne di appena 16 anni, tutti italiani residenti a Milano, nullafacenti e pregiudicati.

Gli uomini dell’arma li avevano notati a bordo di un veicolo, una lancia Ypsilon, con atteggiamento ritenuto sospetto. Per questo hanno deciso di controllarli e li hanno trovati in possesso di svariati utensili e strumenti per lavoro edile.

Da una breve verifica si è subito scoperto che si trattava del materiale asportato illegalmente nella stessa mattinata, previa forzatura del portellone, da un furgone Mercedes sprinter di proprietà di un operaio e da un secondo mezzo, un Fiat Ducato, in uso ad un operaio di Seriate, che si trovava parcheggiato in via Lepetit.

Ricostruito il tutto, quindi, i militari sono riusciti a restituire interamente la refurtiva recuperata, del valore complessivo di circa 2000 euro, ai legittimi proprietari.

Gli arrestati maggiorenni, invece, espletate le formalità di rito, sono stati trattenuti in attesa del processo per direttissima, mentre il minorenne è stato portato presso il centro di prima accoglienza di Milano.