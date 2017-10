Rural Alberta Advantage, unica data italiana alle Cantine Coopuf

musica generica

Unica data italiana dei Rural Alberta Advantage alle Cantine Coopuf di Varese.

Ghost Records, Twiggy Café, Coopuf Iniziative Culturali e Madboys Eventi & Concerti sono felici di annunciare che il 4 marzo 2018 The Rural Alberta Advantage suoneranno – per la prima volta in Italia – alle Cantine Coopuf di Varese, in quella che sarà la loro unica data italiana. La band di Toronto presenterà il nuovissimo album “Wild”, costituito da dieci tracce folk che parlano dei loro luoghi nativi e del dolore.

Sono già ufficialmente aperte le prevendite su Eventbrite

Cantine Coopuf – Via De Cristoforis 5 – 21100 Varese

Prezzo biglietto: € 7 (+d.p.).