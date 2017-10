Sab Volley, prima fermata a Monza

Pallavolo Sab Grima Volley Legnano

Non riesce il blitz della Sab Volley alla Candy Arena di Monza: le giallonere di coach Pistola, alla prima trasferta in Serie A1, perdono in Brianza con il punteggio di 3-1 non senza qualche rammarico.

Proprio la minore esperienza è determinante nel primo, lunghissimo set perso dalla Sab per 28-26 dopo aver fallito una palla per la vittoria. Le Aquile sono state molto brave nel secondo parziale, vinto 25-21, ma poi hanno dovuto inseguire per la restante parte di gara, lasciando i tre punti a un Team Saugella più concreto.

Non mancano comunque le note positive in casa legnanese: la difesa ha funzionato a lungo mentre il primo ingresso vero in campo dell’americana Drews ha confermato quanto di buono si era visto in precampionato. Buone prove anche per Degradi, Newcombe e Lussana mentre Mingardi – strepitosa sette giorni fa – stavolta ha inciso poco al pari delle centrali. Bene, per le monzesi, l’ex bustocca Serena Ortolani con ben 26 punti, affiancata da una Begic ottima al servizio e da una panchina che ha permesso alla squadra di Pedullà di non abbassare mai il livello di gioco.

«C’è un po’ di rammarico per il risultato, non per la prestazione – ha detto Pistola al termine del match – Sapevamo che avremmo incontrato una squadra agguerrita e desiderosa di rivincita e nonostante questo abbiamo disputato due set di grande qualità, peccato solo per non aver portato a casa il primo. Abbiamo retto fino a metà del terzo, poi loro hanno trovato la quadratura con Loda e iniziato a sfruttare meglio i centrali in attacco». Tutta esperienza in vista della terza giornata che la Sab giocherà in anticipo, sabato 28 ottobre, sul campo di casa di Castellanza contro l’altra neopromossa Pesaro.

Saugella Monza – SAB Volley Legnano 3-1 (28-26, 21-25, 25-18, 25-14)



Monza: Ortolani 26, Orthmann, Arcangeli (L), Balboni, Dixon 9, Devetag 7, Candi 3, Begic 16, Bonvicini ne, Hancock 9, Havelkova 1, Loda 11, Rastelli. All. Pedullà.

Legnano : Degradi 15, Bartesaghi ne, Lussana (L), Pencova 7, Cumino, Ogoms 5, Mingardi 9, Martinelli 1, Coneo, Cecchetto ne, Caracuta 2, Newcombe 15, Drews 8. All. Pistola.

Arbitri: Bassan e Prati.