Sabato apre “La casa nell’albero”

Un bel parco in un’area residenziale a due passi dal confine. Al centro una struttura che ospiterà i bambini da 0 a sei anni e un servizio rivolto alla famiglia.

Sabato 14 ottobre alle ore 10,30, dopo alcuni mesi di lavori, la Cooperativa Eureka! inaugura “La casa nell’albero”. Un taglio del nastro alla presenza delle autorità e del sindaco Gunnar Vincenzi.

Il progettoavrà due differenti spazi. Da una parte un asilo nido e la scuola Materna, e di fianco il Centro per l’individuo e la famiglia “TRAME”. Due servizi che sono essenziali per il benessere delle persone perché costituiscono un tassello fondamentale nella cura della comunità, nella prevenzione del disagio e nel supporto alla ricomposizione di situazioni “difficili”.

La casa nell’albero è uno dei primi servizi in Italia che attua il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni garantendo a tutte le bambine e a tutti i bambini pari opportunità educative e culturali. Contemporaneamente offre ai genitori un servizio di conciliazione tra famiglia e lavoro, un servizio accessibile e flessibile. La prossimità alla frontiera con la Svizzera e alla fermata della linea Arcisate-Stabio che sarà attiva a 50 metri dalla struttura a partire da dicembre, impone un’attenzione particolare alle esigenze dei lavoratori frontalieri, garantendo un orario di apertura dalle 6.15 alle 18.00.

Il Centro per l’individuo e la famiglia TRAME nasce dal desiderio di semplificare l’accesso ai servizi per le famiglie del territorio, prevedendo, tempestività nell’accoglimento della domanda e continuità nella presa in carico, il tutto a tariffe “sostenibili” che permettano a chi non ha grandi disponibilità economiche o non riesce ad accedere a prestazioni “pubbliche” di poter comunque essere sostenuto nei momenti di difficoltà personali o famigliari.

TRAME Offre interventi di sostegno, differenziati e rispondenti alle esigenze del singolo individuo, della coppia, della famiglia.

L’equipe multidisciplinare del Centro TRAME è composta da professionisti quali psicologi, neuropsichiatra, psicomotricista, logopedista, mediatrice familiare. La competenza specifica degli operatori permette di fornire percorsi psicologici e psicoterapeutici, percorsi di supporto alla genitorialità, incontri formativi, laboratori educativi, gruppi di supporto psicologico, serate a tema, certificazione DSA e supporto nei disturbi dell’apprendimento.

PER INFORMAZIONI

La casa nell’Albero

Servizio 0/6 anni (Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia)

Via Elvezia, 35 Gaggiolo di Cantello (VA)

Tel. 0332.414028 nido.cantello@gmail.com

TRAME

Centro per l’individuo e la famiglia

Via Elvezia, 35 Gaggiolo di Cantello (VA)

Tel. 366.50.20.626 centro.trame@gmail.com