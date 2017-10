Sabato di anticipi per Varese, Varesina e Caronnese

Varese - Caronnese

Sarà un sabato di campionato per gran parte del Girone A di Serie D. Di certo l’anticipo coinvolgerà le tre squadre della nostra provincia (Varese, Varesina e Caronnese in ordine inverso di classifica…), a causa del turno infrasettimanale che si disputerà mercoledì 1 novembre.

Il Varese giocherà a Bra, in quella che è la trasferta più lunga della stagione, con fischio di inizio alle ore 15. Una partita delicata, quella che attende i biancorossi: i piemontesi sono infatti lanciati in zona playoff e non vogliono fare sconti alla squadra di Iacolino, in evidente difficoltà. Per il Varese è stato un lunedì di lavoro, seppure leggero, dopo il pareggio (che sa di sconfitta) con la Caronnese; tra le altre cose c’è stato un chiarimento interno che ha riguardato anche l’allenatore e il portiere Bizzi dopo le parole infuriate del tecnico. A Bra, però, potrebbe tornare titolare Frigione.

Intanto però il Club Passione Biancorossa, finora sempre presente accanto alla squadra, ha annunciato che non effettuerà la trasferta in pullman di sabato, anche per via del cambio di data. Di certo comunque allo stadio “Bravi” non mancheranno diversi tifosi del Varese in viaggio con mezzi propri.

L’anticipo, come detto, riguarderà anche Varesina e Caronnese: le due rossoblu giocheranno mezz’ora prima del Varese, a partire quindi dalle 14,30. La squadra di Marzio sarà in campo a Venegono Superiore contro l’Inveruno mentre gli uomini di Aldo Monza giocheranno in casa con il Seregno per provare subito a riacciuffare la vetta del girone.

Confermata invece la partita domenicale per la Pro Patria di Javorcic: nonostante anche il girone B affronterà il match del mercoledì successivo, i Tigrotti giocheranno nella data prevista sul campo di Lumezzane. Calcio d’avvio alle 14,30, perché nella notte precedente il match cambierà l’ora. Chissà se il giorno in più servirà a Santana per essere in campo, visto che la stella della Pro ha accusato un problema muscolare contro il Caravaggio.