Sabato e domenica festa per l’apertura del nuovo Teatro Maciachini

Foto varie

Sarà intitolato a Bruno Munari il nuovo Teatro Maciachini, che aprirà al pubblico sabato e domenica con una serie di iniziative dedicate alla scoperta dell’edificio progettato da Italo Rota, con visite gratuite agli spazi, guidate e “teatralizzate” a cura del Teatro del Buratto al quale il Comune ha affidato la gestione a seguito di bando ad evidenza pubblica.

La Giunta infatti, proprio oggi, ha deliberato l’intitolazione del Teatro a Bruno Munari, per significare il forte legame tra questo nuovo polo di produzione e promozione teatrale e culturale dedicato all’infanzia e all’adolescenza e la creatività eclettica dell’artista milanese che ha indirizzato molta della sua produzione al mondo dei bambini. La cerimonia di intitolazione a Bruno Munari si svolgerà successivamente, in data da definire.

L’inaugurazione del nuovo Teatro si svolgerà invece sabato alle ore 15 alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dell’architetto Italo Rota, di rappresentanti di Generali Real Estate (che ha realizzato l’edificio) e di tutto lo staff del Teatro del Buratto.

Il programma di apertura alla città prevede visite guidate, con prenotazione obbligatoria, senza soluzione di continuità per tutto il weekend. I gruppi saranno accompagnati all’interno della struttura da una guida che li condurrà nei laboratori e nelle sale; in ogni stanza e spazio saranno istallate scenografie e pupazzi degli spettacoli storici del Teatro del Buratto – come l’Histoire du soldat, Pierino e il lupo, Quello Stolfo da Ferra e altri ancora – mentre i vari pianoforti dislocati ovunque faranno da colonna sonora al percorso di svelamento degli oltre 2000 mq del Teatro. In sala prove, i gruppi troveranno ad attenderli gli artisti di Quattrox4 sospesi nello spazio, in una scena costituita da 7 corde aeree. L’ultima tappa del percorso sarà davanti al palcoscenico, dove gli animatori su nero presenteranno i personaggi dello spettacolo “Becco di rame”, che andrà in scena domani e domenica pomeriggio