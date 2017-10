Sacconago poco servita dai bus, il PD chiede modifiche alle linee Stie

I nuovi autobus Stie (inserita in galleria)

Sarà discussa giovedì 19 ottobre in Commissione Lavori Pubblici la mozione a firma PD per chiedere un servizio di autobus migliore per il quartiere Sacconago.

In particolare il consigliere comunale Massimo Brugnone punta l’attenzione sulla carenza di collegamenti con il cimitero e la zona della scuole. «Quattro anni – spiega Brugnone -: è questo il tempo che è passato da quando per la prima volta in Consiglio comunale è stato chiesto di deviare il percorso degli autobus affinché a Sacconago passino anche al cimitero e alle scuole cittadine. Due anni dopo, nel 2015, Valerio Mariani, facendosi di nuovo portavoce dei suoi concittadini sinaghini, ha di nuovo presentato quella richiesta. Nulla. Ora ci riproviamo con Cinzia Berutti, Valentina Verga e Mariani. Chiediamo che l’amministrazione si faccia portatrice nei confronti di STIE affinché il servizio di trasporto pubblico faccia il suo lavoro: servire i cittadini».

In particolare con la mozione il PD chiede che “venga richiesto a STIE l’eliminazione dal percorso BUS del tratto via M. Campagna Giuliani – L.go Pozzi e predisposto il nuovo percorso sulle vie M. Campagna – Bienate – Poma – Settembrini – Maroncelli – Cherubini – Magenta – L.go Pozzi con le necessarie nuove fermate”.