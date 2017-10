Sagra d’autunno a San Macario

Torna domenica 22 ottobre la Sagra di Autunno che anche quest’anno viene organizzata alla Cascina Sopra di San Macario.

Nata come giornata del ringraziamento per i doni della terra, è sempre stata caratterizzata da questo tema. Quest’anno una particolare attenzione è rivolta ai più piccoli: in collaborazione con MastroAgry ci sarà la Fattoria con i suoi animali, la mungitura della mascotte Mucca Camomilla, il laboratorio di panificazione, dalla sgranatura sino al pane.

Ci sarà anche un angolo dedicato aì giochi di una volta con Nunzio Cascino che presenterà le caramatte, le trottole ed altri giochi di un tempo. Non mancheranno le Castagne ed i tradizionali stands gastronomico e dei panettieri e pasticceri di San Macario. Una Sagra intensa tutta da vivere.