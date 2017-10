Salvador Dalì: la mostra è ora aperta al pubblico

Inaugurazione mostra historian gallery

Numerose le partecipazioni ufficiali di autorità politiche e militari all’evento, l’entusiasmo dei presenti ha contribuito a rendere la serata una bella esperienza sia per le autorità che per gli organizzatori.

In occasione del taglio del nastro il Sindaco Dott.ssa Silvana Alberio e l’assessore Regionale D.ssa Francesca Brianza nel discorso inaugurale presentato dalla giornalista Monica Terzaghi hanno sottolineato l’importanza dell’evento per il territorio varesino e ringraziato ufficialmente gli organizzatori per aver creato una mostra di alto livello che rappresenta sicuramente una forte attrattiva per tutto il territorio varesino e lombardo.

La regione lombardia in nome del presidente del consiglio regionale Dott. Raffaele Cattaneo ha inviato una lettera ufficiale di ringraziamento letta in pubblico ai presenti durante l’inaugurazione.

L’apertura al pubblico del 22 settembre scorso ha visto un notevole afflusso di pubblico con grande soddisfazione dei visitatori per aver visto un Dalì inedito raccolto in una corposa raccolta di tavole sia per numero che per qualità espositiva.

Dal mese di ottobre la mostra sarà aperta al pubblico solamente nei giorni di venerdi, sabato e domenica, in settimana sarà possibile visitare la mostra solo su prenotazione