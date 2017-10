Sangregorio al naturale”: il taccuino lacustre di JJ Beeme

pittori, quadri, dipinti, sculture

Negli spazi della fondazione Giancarlo Sangregorio di Sesto Calende, l’artista spagnolo José Joaquín Beeme presenta una parte degli ultimi suoi lavori che vogliono omaggiare l’opera dello scultore ponendosi in dialogo con essa: “È il frutto di una suggestione, intesa come viaggio nella natura sprigionatasi dall’opera e dalla pratica artistica di Giancarlo Sangregorio”.

Apre il percorso espositivo un raro libro realizzato dallo scultore con delle “impronte” in cellulosa, la cui filosofia, come afferma la storica dell’arte Malena Manrique che cura la mostra, “rientra perfettamente nell’ambito della nostra ricerca sui processi creativi e le vie per il recupero dell’immaginario nell’arte contemporanea”.

JJ Beeme è un artista multidisciplinare con un gusto particolare per il surrealismo poetico. Dopo la laurea in giurisprudenza, si dedica al giornalismo e all’attività editoriale, affiancando sempre la propria personalissima ricerca nei diversi stati dell’anima umana, documentando con la propria arte lo studio dei processi creativi. In Italia dal 2002 in quanto grafico e videomaker della Commissione Europea presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra, vive ad Angera.

Ha creato nel 2013, insieme alla storica dell’arte Malena Manrique, la Fundación del Garabato i cui ambiti privilegiati sono l’animazione sperimentale e i taccuini d’artista, che saranno esposti nelle sale della Fondazione Sangregorio.

La mostra sarà inaugurata sabato 21 ottobre alle ore 15.30 e resterà aperta e visitabile tutti i fine settimana dalle 10.30 alle 17.30 con orario continuato, fino al 30 novembre. Il giorno dell’inaugurazione sarà presente l’artista JJ Beeme.

Per informazioni o richieste di visita nei giorni infrasettimanali: info@fondazionesangregorio.it info@fundaciondelgarabato.eu