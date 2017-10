Sanità animale: incontri informativi di approfondimento

mucca aquitania prima

Negli ultimi mesi è emersa la necessità di informare in modo diffuso la categoria degli allevatori, relativamente ad alcune norme di recente emanazione ed entrate in vigore proprio in queste settimane, determinando profondi cambiamenti nella gestione della movimentazione degli animali da reddito e del controllo dell’utilizzo del farmaco veterinario (informatizzazione del certificato di movimentazione degli animali – modello IV e ricetta elettronica).

Il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale – Sanità Animale dell’ATS dell’Insubria organizza due incontri informativi con gli allevatori del territorio di Varese per affrontare argomenti inerenti la Sanità Animale presso la Sala Convegni Luigi Ambrosoli di Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, mercoledì 18 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 17.30; mentre giovedì 26 ottobre dalle ore 14.30 alle 17.30 a Canzo in via Vittorio Veneto 16 nella sede della Comunità Montana del Triangolo Lariano.

Negli incontri programmati verrà dato ampio spazio alla presentazione delle modalità del controllo ufficiale in merito all’applicazione del Regolamento (CE) n.73/2009 (condizionalità), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori da parte della Politica Agricola Comunitaria. Questa norma prevede il rispetto dei requisiti di condizionalità in materia di sanità pubblica, salute degli animali e benessere degli animali, oltre ad altri aspetti non di competenza veterinaria, sono criteri obbligatori di gestione, condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

Si ritiene opportuno inoltre dedicare una parte dell’incontro a due importanti malattie infettive che Regione Lombardia sta cercando di controllare/eradicare ed è stata richiesta la partecipazione, come relatore, del dott. Marco Farioli, funzionario regionale, per trattare la situazione epidemiologica della paratubercolosi e delle rinotracheite infettiva bovina in Regione Lombardia ed in particolare nel territorio di Varese.