Santana la mette sempre. La Pro Patria batte 1-0 il Crema

Varie tigrotti

Bella partita allo “Speroni” tra due squadre che hanno giocato a calcio e hanno divertito il pubblico. Alla fine la spunta la Pro Patria 1-0, che sfrutta la rete del solito Mario Santana, a segno al 43’ del primo tempo. Non basta al Crema un inizio gara convincente e un finale all’arrembaggio. Molto bene la fase difensiva della Pro Patria, che non ha praticamente mai concesso occasioni da rete agli avversari. Con questa vittoria la Pro Patria aggancia in testa alla classifica il Rezzato, sconfitto 1-0 in casa dalla Virtus Bergamo. A quota 13 anche il Darfo Boario, vittorioso nell’anticipo contro il Lumezzane.

FISCHIO D’INIZIO – Dopo la domenica di sosta imposta dal calendario, la Pro Patria torna in campo contro un avversario agguerrito come il Crema. Mister Javorcic rispetto a Grumello, cambia un giocatore, sostituendo Disabato con Pedone, senza però variare il modulo. Davanti quindi spazio ancora a Santana e Le Noci con il nuovo innesto alle loro spalle. Il Crema di Sergio Porrini scende in campo invece con un 4-3-3. L’esperto Stankevicius in difesa, in attacco invece Erpen, Pagano e Tomas formano il tridente.

IL PRIMO TEMPO – Due belle squadre in campo e la gara vive subito ad alti ritmi. L’inizio migliore è quello del Crema che nei primi minuti mette in difficoltà la Pro Patria. Gli ospiti viaggiano sulle accelerazioni di Tomas, che al 13’ chiude bene il triangolo con Erpen, ma sull’uscita di Guadagnin calcia a lato di pochi centimetri. La Pro Patria risponde al 22’ con un difficile tiro al volo di Le Noci che non trova la porta. Con il passare dei minuti i tigrotti prendono le misure al Crema e al 43’ trovano il vantaggio. A segnare è Santana – sesto gol in cinque partite – che controlla al limite e con il destro fulmina Marenco per l’1-0, mandando così la Pro Patria all’intervallo in vantaggio.

LA RIPRESA – Parte decisamente bene la Pro Patria, con Santana che dà spettacolo. Il Crema subisce nei primi minuti e fatica a uscire dalla propria metà campo. I tigrotti però non riescono a trovare il punto per chiudere la gara: Santana al 10’ si accentra da sinistra e calcia di destro mandando alto di un metro. Inizia una lunga serie di cambi che rallenta la sfida: Porrini si gioca la carta Marrazzo, mentre Javorcic rinforza il centrocampo con Mozzanica e Colombo. Il Crema cresce di intensità, mentre la Pro Patria sembra essere un po’ in riserva nel finale, ma la difesa tigrotta non concede nulla. Al 42’ Marrazzo viene servito dalla lunghissima rimessa laterale di Stankevicius, ma il suo sinistro viene bloccato a terra da Guadagnin. Nei 5’ di recupero la difesa della Pro Patria soffre, stringe i denti ma non lascia spazi al Crema, che non riesce ad andare al tiro e impegnare Guadagnin. I tigrotti si portano così a casa tre punti pesantissimi, che servono a riprendersi il primo posto in classifica.

TABELLINO

Pro Patria – Crema 1-0 (1-0)

Marcatori: al 43’ pt Santana (PP).

Pro Patria (3-5-2): Guadagnin; Molnar, Zaro, Scuderi; Cottarelli (dal 45’ st Marcone), Pettarin (dal 14’ st Mozzanica), Gazo, Galli (dal 29’ st Arrigoni); Pedone (dal 18’ st Colombo); Santana, Le Noci (dal 36’ st Gucci). A disposizione: Mangano, Chiarion, Disabato, Ugo. All.: Javorcic.

Crema (4-3-3): Marenco; Donida, Scietti, Stankevicius, Ogliari; Mandelli (dal 44’ st Massoni), Biraghi (dal 27’ st Bahirov), Porcino (dal 14’ st Tonon); Erpen (dal 10’ st Marrazzo), Pagano (dal 35’ st Dell’Anna), Tomas. A disposizione: De Bastiani, Gomez, Davini, Gibeni. All.: Porrini.

Arbitro: sig. Piacenza di Bari (De Cristofaro e Ferrari).

Note: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni; Calci d’angolo 5-5; Ammoniti: Santana per la Pro Patria; Scietti, Tonon per il Crema. Recupero: 1’ + 5’.