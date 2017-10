Sarà l’inverno dei nuovi supermercati

Eventi

L’inverno alle porte sarà la stagione dei supermercati per la zona tra Busto Arsizio e Castellanza. Sono diversi quelli in costruzione, due a Castellanza e uno a Busto Arsizio mentre un quarto dovrebbe sorgere sempre a Busto Arsizio, su viale Repubblica.

La struttura commerciale nella fase più avanzata sembra essere la nuova Coop tra via Mameli e via Pisacane, il più contestato e il più ostacolato tra le superfici commerciali che si stanno realizzando. Mentre il supermercato (che avrà una superficie di circa 2500 metri quadri, ndr) è ormai in una fase avanzata di costruzione, la viabilità che dovrebbe agevolare il traffico che genererà è ancora ferma al palo con il progetto di rotonda sul viale della Gloria ancora bloccato dall’amministrazione comunale.

Proseguono con grande rapidità, invece, i lavori di costruzione del nuovo Tigros a Castellanza, nell’area di fronte alla clinica Mater Domini tra via Bettinelli e la strada provinciale Saronnese. La struttura, che anche in questo caso sarà di circa 2500 metri quadri, fa parte di un complesso nel quale troveranno posto anche i nuovi ambulatori della Humanitas e una parte residenziale.

Il terzo supermercato che sta vedendo la luce è quello al Buon Gesù di Castellanza, all’angolo tra la via don Minzoni e corso Sempione. Qui aprirà una struttura commerciale di media grandezza al posto del vivaio. Per la sua realizzazione è stato necessario abbattere alcuni platani secolari che facevano parte del viale alberato.

Infine si attendono le ruspe anche in viale Repubblica, di nuovo a Busto Arsizio, dove è stata concessa la costruzione di un Lidl da circa 1000 metri quadri.