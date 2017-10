Saronno si sbarazza di Albisola e resta imbattuta in testa

Pallavolo Saronno - Spinnaker Albisola 3-0

Terzo successo consecutivo per la Pallavolo Saronno nel campionato di B1 Maschile. La squadra di coach Leidi regala una serata vincente e tranquilla ai propri tifosi regolando con un netto 3-0 i liguri di Albisola.

Ottimo l’approccio messo in campo dagli Amaretti, attenti a non dare spazio agli ospiti – in campo con una “diagonale” giovanissima, con due giocatori di classe ’99 – che non hanno mai impensierito fino in fondo Cafulli e compagni.

Nel primo set l’equilibrio regge fino all’11-7, poi gli attacchi di Gaggini e dell’esordiente Ronzoni permettono di scavare il solco fino al 25-16 finale. Ancora Ronzoni, prodotto del vivaio biancoazzurro, utilizzato per dare un giro di riposo a Buratti, è protagonista del secondo parziale, chiuso sul 25-20. Nessun problema per Saronno neppure nel terzo e ultimo parziale, terminato sul punteggio di 25-15 con un muro di capitan Spairani al rientro dopo l’infortunio alla spalla patito nei playoff della scorsa stagione.

«L’esordio assoluto in B di Ronzoni dimostra la volontà della società – spiega il team manager Bagatin – di insistere sulla crescita tecnica del settore giovanile, coinvolgendo a turno negli allenamenti settimanali i ragazzi dell’Under 20 che giocano anche in serie C)». Tra questi anche il palleggiatore Luca Della Pietra, utilizzato anche in prima squadra nelle partite recenti.

«Contro Savigliano nel prossimo turno – avvisa il Ds Roberto Munk – servirà un mix tra la squadra vista stasera e l’approccio alla partita di Cuneo; sarebbe auspicabile per cominciare Novembre ancora in testa alla classifica».

PALL. SARONNO – SPINNAKER ALBISOLA 3-0 (25-16, 25-20, 25-15)



Saronno: Coscione 5, Cafulli 13, Falanga 10, Ronzoni 12, Gaggini 9, Canzanella 3, Rudi (L), Kely 1, Della Pietra, Spairani 1, Guglielmo (L2) n.e. Buratti, Rigoni. All.: Leidi.

Albisola: Ernandes 3, Louza 10, Buzzi 1, Repossi 3, Bottaro 1, Assalino 2, Donati (L), Baldizzone 1, Gobbi, Campi, Turco n.e. Pecorari, Bisio (L2). All.: Leoni.

CLASSIFICA: SARONNO, S. Anna Torino 9; Savigliano, S. Bernardo, CARONNO P. 6; Cirié, Garlasco, YAKA MALNATE 5; Novi 4; Acqui 3; Parella Torino 2; Alba, Fossano 1; Albisola 0.