Scegliere la scuola superiore, una serata per orientarsi

Venerdì 6 ottobre alle ore 21.00 in Villa Pomini serata dedicata alla scelta della scuola superiore organizzata dall’amministrazione comunale di Castellanza in collaborazione con la Provincia di Varese.

La serata è indirizzata in primo luogo ai genitori degli alunni delle classi III delle scuole secondarie di primo grado e il titolo della serata “Scegliere è un’opportunità” racchiude il senso dell’incontro: informare i genitori delle opportunità e delle strategie che si possono adottare per individuare l’istituto scolastico più adatto ai propri figli per evitare di commettere inutili errori.

La serata è al tempo stesso l’occasione per valutare un percorso formativo che influenzerà il futuro dei ragazzi e per approfondire il legame tra il mondo della scuola e quello del lavoro alla luce delle proposte formative del territorio perché la scelta scolastica sia ponderata e consapevole.

Interverrà alla serata come relatore la dott.ssa Elisabetta Sartori, Responsabile del Servizio InFormaLavoro del Comune di Castellanza.

Ingresso libero.