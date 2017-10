Schianto all’alba, un ferito

Incidente in piazza Buffoni

Incidente stradale questa mattina, 16 ottobre, alle 7 in piazza Buffoni a Gallarate. Per cause ancora in via d’accertamento due veicoli si sono scontrati. Ferito un uomo di 27 anni soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa Italiana. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Galleria fotografica Incidente in piazza Buffoni 4 di 4

Il sinistro ha causato code e rallentamenti nella zona.

(articolo aggiornato alle ore 7.10 di lunedì 16 ottobre)